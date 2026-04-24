ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. 35 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿ ಆಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98.40ರಷ್ಟು ಗುರಿ ದಾಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೇ 85.06ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐಟಿ–ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೂ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಎಐ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು 'ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ' ಎಂದು ಅಣಕಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ವರ್ಷವೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೂ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುರ್ಬಲ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರೆ ಡಾ. ಸುಧಾ ಹಾಲಕಾಯಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗುವುದಿಕ್ಕಿಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 85 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವದ ವಿಷಯ! ಅಂದಹಾಗೆ, ನಿಮ್ಮ "ಕುಟುಂಬ"ಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂ1 ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ! ಸಲಹೆ : ಸಂಘದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ Ai ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ Oi - (ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್) ಬಳಸಿದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.