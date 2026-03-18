Karnataka Rains: ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿಸಿದ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಬೀದರ್/ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚುಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ, ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಮೂಡಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಭೀತಿಯೂ ರೈತರಿಗೆ ಕಾಡಿತು.

ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಲಿಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದವು.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚಾಪುರ ಬಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿಯಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಚರಂಡಿ, ಮನೆ ಚಾವಣಿ, ಹೊಲಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೇ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡುಬಂತು. ಬಸವನ ಕುಡಚಿ ದೇವರ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯುವ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚು ನಂದಿಹೋಯಿತು. ರಂಜಾನ್ ಅಂಗವಾಗಿ ವೀರಭದ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಳೆ– ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದುಬಿದ್ದವು.

ವಿಜಯಪುರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ, ಕುರುಗೋಡು ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರ, ಹಂಪಿ, ಕಮಲಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

'ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಕುರಿತು ಆತಂಕಬೇಡ. ಸದ್ಯ 18 ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ' ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಂಗಳವಾರ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಯಳಂದೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಾವು ಕಾಯಿಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕೋಸು, ಬೀನ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಹುಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಯಿತು.

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕುಕನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮಂಗಳವಾರ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಮಳೆಯಾಯಿತು.

ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ಗಾಳಿ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ರೇವತಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ರೈತರದ್ದು.

ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ರೈತ ಸಾವು

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರ