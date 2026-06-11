ಸಿಇಟಿ: ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಅರ್ಜಿ- ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2027–28ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (ಯುಜಿ–ಸಿಇಟಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಇಟಿ ಆಯ್ಕೆ ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರವೇಶಪತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಇಟಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿಯ ಜತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಜಾತಿ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಗ್ರಾಮೀಣ, ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಜತೆಗೆ, ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೆಇಎ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೆ.28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಇಟಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜ.17ರಿಂದ ಫೆ.16ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನಾ ದಿನದವರೆಗೂ ಅಂದರೆ, ಫೆ. 27ರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಇಎ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಪ್ರಸನ್ನ, ‘2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಇಟಿ ಅರ್ಜಿಯು ‘ಆಧಾರ್’ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಸರು ಮತ್ತಿತರ ಅಂಶಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟಿಪಿ ಜತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಎಟಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗದವರು ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<h2>ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ </h2><p>ಸಿಇಟಿ ಬರೆಯುವ ಶೇ 85ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪ್ರವೇಶದ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಇಟಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ಅರ್ಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕೆಇಎ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. </p><p>‘ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಪಿಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಜತೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಿಇಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಕೆಇಎ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p>.<div><blockquote>ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಜತೆಗೂ ಏಕ ಸ್ವರೂಪದ ಅರ್ಜಿ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ </blockquote><span class="attribution">-ಎಚ್.ಪ್ರಸನ್ನ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಇಎ</span></div>.<p><strong>6.32 ಲಕ್ಷ 2026ರಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದವರು </strong></p><p><strong>2.90 ಲಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಪಠ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು </strong></p><p><strong>3.30 ಲಕ್ಷ ಸಿಇಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವರು </strong></p><p><strong>3.09 ಲಕ್ಷ ಸಿಇಟಿ ಬರೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು</strong></p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>