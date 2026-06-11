ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಸಿಇಟಿ: ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಅರ್ಜಿ- ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಯ ವ್ಯಯ, ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಸಿಬಿಎಸ್‌ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಜತೆಗೂ ಏಕ ಸ್ವರೂಪದ ಅರ್ಜಿ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
-ಎಚ್‌.ಪ್ರಸನ್ನ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಇಎ
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