1,000 ಗುತ್ತಿಗೆ, 200 ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಘೋಷಣೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 200 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವೀಧರ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಾಯಂ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 1,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಕ್-ಇನ್ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯು 1,280 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವೀಧರರು, 924 ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು 892 ದಾದಿಯರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವೀಧರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ₹ 60,000 ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಗೆ ₹ 1.10 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗಡಿ ಅಥವಾ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು‘ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯು 400 ದಾದಿಯರು, ಔಷಧಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಆರ್ಬಿಎಸ್ಕೆ) ಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಔಷಧ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<h2>ಜನಸ್ನೇಹಿ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಮಿತಿ</h2><p> ‘ಜನರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷನ್ ಸಮಿತಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಸಮುದಾಯಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದರು. </p><p><strong>ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ:</strong> ‘ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಷ ನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವಿಷ ನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>