ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

2026ರ ಜೂನ್‌ 20: ಸಂಜೆವರೆಗೆ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 13:53 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 13:53 IST
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Introduction
5

ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆ: ಮುಫ್ತಿ

9

ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೇ 50 ರಿಯಾಯಿತಿ

MetroMukesh AmbaniLPGMehbooba MuftiCETpralhad-joshi
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