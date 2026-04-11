ಚಾರಣ: ಸುರಕ್ಷೆ ಅರಣ್ಯರೋದನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅರಣ್ಯ–ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಚಾರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ 'ಅರಣ್ಯ ವಿಹಾರ' ಪೋರ್ಟಲ್, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನ ತಡಿಯಾಂಡ ಮೋಳ್ ಚಾರಣದ ವೇಳೆ ಈಚೆಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಶರಣ್ಯಾ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಶ್ರೀನಂದಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 'ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ–ಎಸ್ಒಪಿ' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ.ಖಂಡ್ರೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇರುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚಾರಣಿಗರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅರಣ್ಯ–ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಜತೆಗೆ, ಚಾರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಜತೆಗೆ ದುರಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲಾಖೆಯು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿದ ಆಯ್ದ ಚಾರಣಗಳಿಗೆ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಚಾರಣಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿತಿ ಹೇರಿತು. ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ಅರಣ್ಯ ವಿಹಾರ' ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ, ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>'ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ವಿಹಾರ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆಯೇ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನಷ್ಟೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸು ತ್ತಾರೆ' ಎಂಬುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ–ಚಾರಣಿಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರ ಆರೋಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>