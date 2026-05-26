<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಂಗಳವಾರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. </p><p>ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಜೂನ್ 18ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>ಬಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ 16 ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿಯು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೂನ್ 28 ಹಾಗೂ 30ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p><p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು, ನಾಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎನ್. ನಾಗರಾಜು (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ), ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಕೆ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ, ಸುನಿಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವಧಿಯು ಜೂನ್ 30ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p><p><strong>ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:</strong> </p><ul><li><p>ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ: 01 ಜೂನ್ 2026</p></li><li><p>ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೇ ದಿನಾಂಕ: 08 ಜೂನ್ 2026 </p></li><li><p>ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ: 09 ಜೂನ್ 2026 </p></li><li><p>ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೇ ದಿನಾಂಕ: 11 ಜೂನ್ 2026</p></li><li><p>ಮತದಾನ: 18 ಜೂನ್ 2026</p></li><li><p>ಮತ ಎಣಿಕೆ: 18 ಜೂನ್ 2026</p></li></ul>