ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಮೇ 20ರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5.50 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಪೈಕಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಒಳಗೊಂಡು 16 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 20ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 140 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ.

ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಈಗ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೂ, 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದಲೇ ಇದರ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ (ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್) ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 5.50 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 4.79 ಕೋಟಿ ಜನರ ವಿವರಗಳ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 75.70 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಮೇ 14ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ 86.37ರಷ್ಟು ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

'2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3.24 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. 2025ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಪೈಕಿ, 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2.27 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. 2025ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 2002ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ 2.52 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರ ಖಚಿತಗೊಂಡವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರ ಖಚಿತವಾಗದ ಮತದಾರರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವರ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಎಸ್ಐಆರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಬಿಎಲ್ಒ) ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಏಜೆಂಟರನ್ನು (ಬಿಎಲ್ಎ) ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಎಲ್ಒ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್ಎಗಳು ಮನೆಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಅನರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.

ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

5 ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ?

ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತನ್ನದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡ