ಅರ್ಹ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಐಕ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಕಾಸರಗೋಡು: 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಿಗದೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದಲಿತ ಐಕ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಾನೂನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲೇ ಇಂದಿಗೂ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಣಪಾಲ ಅಮೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಿತ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಂದಿಗೆ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಹತಾಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಎ.ಕೆ. ಬಾಲನ್, ಶಾಸಕರು ಸಹಿತ ಹಲವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಲಿಕೆಯವರ ಜನಾಂಗಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಖಂಡಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿಕೆತ್ತಾಯ, ನಲಿಕೆಯವರು, ಪಾಣಾರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನಿಗದಿತ ಜಾತಿ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರದೇ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಲ್ಕದವರು ಎಂದು ನಮೂದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಕ್ಲಿಯನ್ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜು ಕೆ. ಅವರು, 'ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೈ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಗುಣಪಾಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>