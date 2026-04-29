ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅಬಾಧಿತವಾದ ಹರತಾಳ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಕೇರಳದ ಅಂಜರಕಿಂಡಿ ನಿವಾಸಿ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಥಿನ್ ರಾಜ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ನಿಥಿನ್ ರಾಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಆದಿವಾಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ (52 ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ) ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹರತಾಳ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಸ್ ಸಹಿತ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದವು. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದವು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡನ್ನಕ್ಕಾಡ್, ಬಂದಡ್ಕ, ಪೆರಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರತಾಳ ಬೆಂಬಲಿಗರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-29-13807665</p>