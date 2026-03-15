ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ಕವಿಕಾ) ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ

ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕವಿಕಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್) ಇದುವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ (ಎಸ್ಕಾಂಗಳಿಗೆ) ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಖಾಸಗಿಯವರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕವಿಕಾದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

250 ಕೆ.ವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 500 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

'ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಾಗಿರು ವುದರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, ಸ್ಫೋಟವಾಗುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತಕಗಳೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉತ್ಪಾದನೆ ದ್ವಿಗುಣ: ಕವಿಕಾ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 14 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 13 ಸಾವಿರ ಮಾರಾಟ ಆಗಿವೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1,500 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಎಸ್ಕಾಂಗಳಿಂದ 25,850 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹400 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಕವಿಕಾಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಮಾರು 36,000 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ₹500 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

25 ಕೆ.ವಿ, 53 ಕೆ.ವಿ, 100 ಕೆ.ವಿ ಹಾಗೂ 250 ಕೆ.ವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಕರಿಂದ 25 ಕೆ.ವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ 250 ಕೆ.ವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. 250 ಕೆ.ವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಬೆಲೆ ₹13 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹14 ಲಕ್ಷ ಇದೆ.

ಕವಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2025-26ರ ಸ