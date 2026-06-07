ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಪ್ರಥಮ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಶುಲ್ಕ ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ
ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮದ ಫಲಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಸ್ ಜತೆ ಸಂಯೋಜಿತ ತರಬೇತಿ ಇತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಂದೇ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಜೆಇಇನಲ್ಲಿ ಶೇ.99.82 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾದಂಬರಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದೆ. ).
ತನಿಷಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
ಖಚಿತ ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಪಠ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕಷ್ಟವಿದೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಇದೆ. ಸಂಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವ ಕನಸಿದೆ
ಸೃಜನ್ ಬಿ.ಎಸ್. (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾಠ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಓದಿದರೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಓದಿನ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ನಿನಾದ್ ವಸಿಷ್ಠ (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಎರಡು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಓದಿದ್ದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಟ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀಟ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಯನಾ ಗೋಪಿ (ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ಬಿ- ಫಾರ್ಮಾ ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ)