<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಿಇಟಿ 2026ರ ಟಾಪ್ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಯೋಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೆ. </p><p>ಆದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೃಷಿ,ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದರಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p><p><strong>ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ</strong></p><p> ’ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು. ಈಗಲೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವೆ’.</p><p>ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಿನಾದ್ ವಸಿಷ್ಠ ಖಚಿತ ನುಡಿ.</p><p>’ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಮ್ಮರಗೋಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಜಯನಗರದ ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆಯೂ ಇದೆ’ ಎಂದು ನಿನಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ</strong></p><p>ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದವರಾದರೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೃಷಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ಎ.ಎಸ್.ಸಮಯ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆಯಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೃಷಿಕರು. ತಂದೆ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜನರೊಡನೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಮಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.<br><strong><br>ಪಶು ವೈದ್ಯರ ಮಗಳ ಆಯ್ಕೆ</strong></p><p>ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊದಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಎಸ್.ಅಮೂಲ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸರ್ಎಂವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೈದ್ಯಳಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಯಾವ ವೈದ್ಯಳು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.<br><br>ಮೂರು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ದೊರೆತು ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಗಳೂ ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಅವಳದ್ದು ಎಂದು ಡಾ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಯನಾ ಗೋಪಿ ಅವರು, ‘ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲ್ಲವೇ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>