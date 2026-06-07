ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

KCET 2026: ಕೃಷಿ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಟಾಪರ್‌ಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕುಟುಂಬದ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಳಾಗುವ ಬಯಕೆ.
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 11:04 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 11:04 IST
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