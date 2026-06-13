<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ ಕೋಟಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದವರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪತ್ರ (ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ಲಿಪ್) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಪ್ರಸನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಕ್ಷಣೆ (ಡಿಫೆನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೋಟಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದವರ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿತರ ಕ್ಲೇಮ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ ಕೋಟಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದವರ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪುನಃ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="Subhead">ಕೆಇಎ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಕಾಮೆಡ್–ಕೆ ಆರಂಭ: ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಕೆಇಎ) ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಕಾಮೆಡ್–ಕೆ) ತಮ್ಮ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಘದ ನಡುವಣ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜುಲೈ 10ರ ಒಳಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಡ್–ಕೆ ತನ್ನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸೀಟು ಲಭ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಮೆಡ್–ಕೆ ತನ್ನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>