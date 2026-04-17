<p>ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ‘ಮಾದರಿ’ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹುದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ– ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗವು 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ನಿಯೋಗವು, ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್. ಗಿರೀಶ್, ಎಂ.ಬಿ. ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ, ಎಚ್.ಎಸ್. ನರೇಂದ್ರ, ಮುಸ್ತಫಾ ಹುಸೇನ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಜೀಜ್, ಆರ್. ಕಾವಳಮ್ಮ, ಪ್ರೊ.ವಿ. ದೇವಪ್ಪ, ಎಲ್ಫೇರಿಡಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ, ಆರ್. ಗಿರೀಶ್, ಎಂ.ಬಿ. ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅವಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಯೋಗದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಆಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ 20 ಸದಸ್ಯರು ನೇಮಕಾತಿ, ನೀತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಯೋಗದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,815 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದ್ದು, ಮೂರು ಕಡೆ (ಕೊಲ್ಲಂ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ, ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೃಂದಗಳು ಸೇರಿ ತಲಾ 40ರಿಂದ 50 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 30ರಿಂದ 40 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇರಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಿತಿ (ಡಿಪಿಸಿ) ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರನ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವೊಂದೇ ಕೆಳ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ (ಎಲ್ಜಿಎಸ್) ಆರಂಭಿಸಿ ಕೇರಳ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ (ಕೆಎಎಸ್) ಹುದ್ದೆಯವರೆಗೆ ‘ಏಕೈಕ’ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಸಂದರ್ಶನ) ಕಡ್ಡಾಯ.</p>.<p>ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯೋಗದ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ‘ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿ’ (ಒಟಿಆರ್) ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಆನ್ಲೈನ್/ ಆಫ್ಲೈನ್), ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಆನ್ಲೈನ್/ ಆಫ್ಲೈನ್), ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇರಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಟಿ ಘಟಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಇ–ವೇಕೆನ್ಸಿ ತಂತ್ರಾಂಶ, ನೇಮಕಾತಿ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂತ್ರಾಂಶವಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಒಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಒಎಸ್ಎಂ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕ, ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ನಿಯೋಗವು 20 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳೇನು? * ಕೇರಳ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಂತೆಯೇ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇ- ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ 3ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಸಬೇಕು

* ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಳಿತ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು

* ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್) ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬಹುದು

* ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು 

* ಕೇರಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ', 'ಬಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿ' (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು

* ಕೇರಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು, ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ

* ಅರ್ಹ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನುರಿತ ಅನುವಾದಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

* ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ಗೋಪ್ಯ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ನೇಮಕಾತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಅತೀ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ

* ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡಾ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾನೂನು ತಂಡದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

* ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭ