<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ಫಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಒಂದರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು 2029ರ ಜೂನ್ವರೆಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿ.ಎಂ.ಸೂರ್ಯ ಘರ್ ಯೋಜನೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಫೊಟೊವೊಲ್ಟಾಯಿಕ್ (ಡಿಎಸ್ಪಿವಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ದರ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗವು (ಕೆಇಆರ್ಸಿ) ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ತಿಂಗಳ 30ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯದೆ 10 ಕಿಲೋವಾಟ್ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹3.03 ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಪಿ.ಎಂ. ಸೂರ್ಯಘರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಕಿಲೋವಾಟ್ವರೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹1.87, ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋವಾಟ್ವರೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹2.05 ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕಿಲೋವಾಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹2.49 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದುವರೆಗೆ 2 ಕಿಲೋವಾಟ್ವರೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹2.30, 3 ಕಿಲೋವಾಟ್ವರೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹2.48 ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕಿಲೋವಾಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹2.93 ದರ ಇತ್ತು.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿ.ಎಂ. ಸೂರ್ಯಘರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.02 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಛಾವಣಿ ಯಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 20,152 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 80.96 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ 6,354.74 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಛಾವಣಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ, ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸೌರಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p>ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ₹30 ಸಾವಿರದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹78 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>1 ಕಿಲೋವಾಟ್ಗೆ ₹35 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚ</strong></p><p>ಒಂದು ಕಿಲೋವಾಟ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 35 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಇಆರ್ಸಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಒಂದು ಕಿಲೋವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ₹35 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ<br>ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>