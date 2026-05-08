ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಂಡ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಬಂಗಾರದಗಣಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ₹1..32 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಬೆಮಲ್ ನಗರದ ಹ್ಯಾಪಿಹೋಂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಗಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಮಲ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಭೂ ಮತ್ತು ಗಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1.32 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ