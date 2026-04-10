ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದರದಲ್ಲೇ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ, ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯವೂ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

'ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.

'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 88,99,796 ಗೃಹ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ವಿತರಣೆಗೊಂಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 5,30,426 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1,17,522 ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು (2232.68 ಟನ್) ವಿತರಣೆಗೊಂಡಿವೆ. ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಸರಾಸರಿ ಶೇ 98 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 44,700 ಇದ್ದು, ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಿಂದ ಶೇ 20, ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಶೇ 40 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿ ಶೇ 68 ರಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

Cut-off box - ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ;ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ
'ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದೂ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 4048 ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.