ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮಾರಿದರೆ ‘ಬೀಗ’: ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್‌.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 15:44 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು; ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಕೇಂದ್ರದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆ
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಶೇ 68 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಟೊ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ
ಆಟೊ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಡವರಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
88,99,796
ಗೃಹ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ
5,30,426
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ
ಶೇ 98
ಆಟೊ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಿರತೆ
ಶೇ 68
ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ
4048
ವಿತರಿಸಲಾದ 5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು
