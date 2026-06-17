ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

150 ಪಿಡಿಓ ನೇಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ: ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಸೂಚನೆ

ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಿಡಿಒಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು.
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:14 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:14 IST
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