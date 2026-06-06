ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇದೇ 18 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಂ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ಗಾಂಧಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಜೈರಾಂ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ, ‘ನಾನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೂ ನನಗೆ ಮತ ನೀಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ 30 ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ತೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಎಐಸಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇದೇ 8 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಾಹುಲ್</strong> </p><p>ರಾಹುಲ್ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಜತೆಗಿದ್ದರು.</p><p> ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ‘ವೆಲ್ ಮೇಡ್’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಉದ್ಗರಿಸಿದರು. ರೈತರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ವಿವರಿಸುವಾಗ ‘ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ‘ಲಾಂಜ್’ ಎಂದು ಖಾದರ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. </p><p>ಸಭಾಂಗಣದ ಎರಡೂ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ‘ಈ ಕಡೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಆಸನಗಳ ಸಾಲು ಆ ಕಡೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಸನಗಳು’ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಖಾದರ್ ಅವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಬೀಟೆ ಮರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಸೇರಿ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>