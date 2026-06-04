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Homenewskarnataka news

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಳೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಾಮಪತ್ರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಥ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 13:32 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 13:32 IST
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Rahul GandhiRajya sabhaMallikarjun Kharge

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