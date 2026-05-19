‌ಮೋದಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಹಣ ತಂದಿದ್ದಾರೆ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಮೋದಿ, ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಲಿ' ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಮ್ಮ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಲಿ. ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ಫಲವಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ತಿಳಿಸಲಿ' ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿರುವ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಂದು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಜನ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಾವು ಮಾಡುವ ಅನಾಚಾರ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.