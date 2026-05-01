ಲಂಚ | ಎಸಿಗೂ ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ: ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ₹30 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಪಡೆದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಶೇಷ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ–1 (ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ) ನಾಗಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಗಳಿಂದ ₹30 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಗಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿವೆ.