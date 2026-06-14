ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ

<p><strong>ಹರಿಹರ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಸ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಾಲ್ವರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಸೊಸೈಟಿಯು ₹ 42.45 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕ ಸಿ. ಗೋಪಾಲ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಿರಾದರ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿವಪ್ಪನವರ್, ಬಿ.ಎಚ್. ಭರಮಪ್ಪ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿರಾದರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಿ. ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಯಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ದೋಷದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. </p>.<p>ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಐ. ಅರುಣ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಜುಲೈ 8ರಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅನರ್ಹತೆ ಆದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 14ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>