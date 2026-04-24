ಬೀದರ್: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ) ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ 2013ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹26,878 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತು ಪುಟಗಳ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗೋಚರ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯೋಜನೆ, ಉಪ-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಗಳ ಆದ್ಯತೆಯು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ-ಚಾಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>