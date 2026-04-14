ಪನ್ನಂಗಾಲ ತಮ್ಮೆ ಉತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಸಮೀಪದ ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪನ್ನಂಗಾಲ ತಮ್ಮೆಯ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆವಾಹನೆಯಾಗಿ ಕೊಡೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಾಗ ಭಕ್ತರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಮೈಗೆ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಆವೇಶಭರಿತರಾಗಿ ಹೂಂಕರಿಸುತ್ತಾ ನರ್ತಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ನವಿರಾದ ಕಂಪನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಹೊತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಪರವಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಐನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಭಂಡಾರಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಪನ್ನಂಗಾಲ ತಮ್ಮೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಲೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎರಡು ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಪನ್ನಂಗಾಲ ತಮ್ಮೆ ದೇವಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಅಣ್ಣನಾದ ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಉತ್ಸವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಡಿ ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪದ ಅಮ್ಮಂಗೇರಿಯಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ಹೊಸ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಪನ್ನಂಗಾಲ ತಮ್ಮೆ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದ ಗದ್ದೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಕೆಯ ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಿರುಹಬ್ಬ ಜರುಗಿತು.ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾವ ಪರವಶತೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಆವೇಶಭರಿತರಾಗಿ ನರ್ತಿಸಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಯವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಪರವಂಡ, ಕರ್ತಂಡ, ಐರೀರ, ಅಪ್ಪಾರಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಕುಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕುಡಿಯರ ಕುಟುಂಬದವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪನ್ನಂಗಾಲ ತಮ್ಮೆ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಸಂಜೆ ದೇವರ ಜಳಕ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕರಿಚೌಂಡಿ ಬಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಕುರುಂದ ಆಟ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪನ್ನಂಗಾಲ ತಮ್ಮೆ ಉತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>