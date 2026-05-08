ಮೂವರ ಬಂಧನ; ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗರಂ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಗರದ ಅಕ್ಷಯ್ ಜ್ಞಾನಮೋಠೆ, ನೀಲೇಶ್ ರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀಶ್ ರಾಠಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗರಂ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕಿಯ ಸಹೋದರರನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಗರಂ ಆದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ 'ಬಾಲಕಿಯ ಸಹೋದರರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನೂ ಠಾಣೆಯ ಕರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾದರೆ ಬಾಲಕಿಯ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯೇನು? ಪೊಲೀಸರು ಗವಿಸಿದ್ಧಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾದ್ರಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು ಎಲ್ಲ ಚಟಗಳಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತನಾಡಿ 'ಸಮೀರ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀರ್ ಪೋಷಕರು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕ್ಯಾವಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವುದು, ಅವರ ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹರಿಬಿಡುವುದು, ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಮೀರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಕೋಮು ಓಲೈಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>