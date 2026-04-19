ಆರೋಪಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಬಂಧನ ಏಕಿಲ್ಲ?

ಕೊಪ್ಪಳ: ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವತಿಯರ ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೊಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅಳವಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾದ್ರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾದ್ರಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆತ ಮಟ್ಕಾ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ, ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಜೊತೆಯಿರುವ ಯುವತಿ ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಅತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಒಂದು ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿ, ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 16 ಯುವತಿಯರ ಫೋಟೊಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದವು' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗಲಭೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಧಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಳವಂಡಿ ಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ (ಟಿಸಿಎಸ್) ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರದ ಜಾಲದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎನ್ಐಎಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಸಹ ಹೇಗೆ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಧರ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-35-1357638413</p>