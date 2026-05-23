‘ಒಳಮೀಸಲು ರೋಸ್ಟರ್‌ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ’

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಮಾದಿಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅವಕಾಶ 15ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಈಗಿನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮರಳಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದ ಮೀಸಲಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಯಂತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್. ಆಂಜನೇಯ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಎಸ್ಸಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುವ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ 54 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡದ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಮರ್ಪಕ ಜಾರಿ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ, ಬಡವರ ಪರ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ನಾನು ಶಾಸಕ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಗೂಳಪ್ಪ ಹಲಗೇರಿ, ಮೌನೇಶ ದಢೇಸೂಗೂರು, ಗಾಳೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜಾರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂದಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>