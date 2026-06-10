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Homenewskarnataka news

ಬಿಜೆಪಿ ‘ಸೀಟ್ ಚೋರಿ’ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಟೀಕೆ

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ನೋಂದಣಿ: ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:09 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:09 IST
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