'ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ತಜ್ಞರನ್ನೋ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನೋ ನೇಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಳೆದುಬಿಡುತ್ತಾರಾ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಸದನ ಸಮಿತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ 7 ಶಾಸಕರಂತೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮೂರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಏನು ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ? ತಿಂದು ತೇಗಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಷ್ಟೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಸದನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಇದರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು? ರೀ ಡೂ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಡೆದು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ 15ರಿಂದ 18 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'2013ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು 370 ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿ.ಎಂ ಆಗಲೇ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧ್ವಾನವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>