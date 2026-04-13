<p>‘ನೀವು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಶೇ 50ರಷ್ಟಾದರೂ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ...’ ಎಂದಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್.ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ‘ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದೂ ಗುಡುಗಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ತಿದಿ ಒತ್ತಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯೊಳಗಿನ ಬಲಾಢ್ಯರು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಬ್ಬಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಡುಂಬೊಲವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದಿ ತೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಗದೊಳಗಿನ ಠಕ್ಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರೆ ಹಾಕದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನೇ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ಬಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿವೆ. ನ್ಯಾ.ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್.ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಡಿ. ಹುದ್ದಾರ (ನಿವೃತ್ತರು) ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ₹50 ಸಾವಿರ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಿಡಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ, ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವುದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ (ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ) ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ. </p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇರಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಎಂತಹವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಹುಳುಕು, ನ್ಯೂನತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಮೊದಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 90ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿತು. 1998ರಿಂದ 2025ರವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ದುರವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಆವೇಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಗೆದ್ದಮೇಲೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ತೋರಿವೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಚಲನಶೀಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರವೊಂದರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ತ್ರಿಚಕ್ರದ ರಥ ಇದ್ದಂತೆ. ಒಂದು ಗಾಲಿಗೆ ಗಾಸಿಯಾದರೂ ಸಾಕು, ರಥ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇದೆ.</p>.<h2><strong>ದುರ್ಬಲವಾದ ಅಧಿಕಾರ ವಿಂಗಡಣಾ ತತ್ವ </strong></h2>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಂಗಡಣಾ ತತ್ವ ಇಂದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ವಿಂಗಡಣಾ ತತ್ವವನ್ನು 13 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ (5 ಮತ್ತು 5ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠವೆ) ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ವಿಂಗಡಣಾ ತತ್ವ ಎಂಬುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯ (ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್) ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೀಠವು ತೊಳೆತೊಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಾದ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆದು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂಗವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<h2><strong>ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?</strong></h2>.<p>ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಂದು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ದರೂ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಷ್ಟೇ. ಆದರೆ, ಇವರು ಯಾರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ ತತ್ಸಮಾನ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿ. ತಮಾಷೆ ಎಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ನಂತೆ. ಇವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. </p>.<h2>ಅಕ್ರಮ–ಸಕ್ರಮ ಚಾಳಿ</h2>.<p>1998, 1999 ಮತ್ತು 2004ರ ಸಾಲಿನ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ತೀರ್ಮಾನವಾಗದೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಅಕ್ರಮ, ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಪುನಃ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯನೀತಿಗಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇಟ್ಟು ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸವಾಲು ಎಂಬಂತೆ ಬಡ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದಿವೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ದುರ್ಬಲ, ಅಸಮರ್ಥ, ಅದಕ್ಷ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನೇಮಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹುನ್ನಾರವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮರೆತು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಆಳ–ಅಗಲ ತಿಳಿಯದ ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಸರಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದು, ತಪ್ಪಿರುವುದನ್ನು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಚಾಳಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯಸಂಗತಿ ಮರೆ ಮಾಚುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದವರು...</h2>.<p>ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ನೀಡುವ ತಡೆ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮೇಲಿನ ಕಳಂಕ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ 1998ರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೇಲಿನ ತಡೆ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವು ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಕಳಂಕಿತ ಅಕ್ರಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು, ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಳಂಕಿತರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ; ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ (1998-2004) ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಅವರನ್ನು 2011ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2011ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಎಂಟನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಕಲು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹10 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣದ ಮುಸುಕು ಹೊದಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<h2>ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳ ‘ಕಿಡಿ’ಮುತ್ತುಗಳು</h2>.<div><blockquote>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಂಬುದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೂಪ.</blockquote><span class="attribution">–1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ. ಕೆ.ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್</span></div>.<div><blockquote>ಇಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ.</blockquote><span class="attribution">–1995ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ. ಆರ್.ವಿ.ರವೀಂದ್ರನ್</span></div>.<div><blockquote>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸರಿ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">–1997ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ. ಬಿ.ಎನ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಕೆಎಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದವರು)</span></div>.<div><blockquote>ಸರಿ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution">–1997ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ. ಪಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ</span></div>.<div><blockquote>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ </blockquote><span class="attribution">–2004ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ. ಕೆ.ಭಕ್ತವತ್ಸಲ</span></div>.<p>2011ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ. ಎನ್.ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2013ರಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ.ಹೋಟಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು</p>.<h2>ದಾಖಲೆಗಳ ನಾಶ...</h2>.<p>1999ರಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಎ’ ಮತ್ತು ‘ಬಿ’ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದ್ಯಾಮಾನಾಯಕ್ ಎ. ಚವಾಣ್ ಎಂಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1,052 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅರ್ಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಂತರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಅರ್ಜಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅವರು 1,052 ಅಂಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ 658 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗೊಂಡ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಾಗ, ‘ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ, ಅದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳುವ ತನಕ ನಾಶಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಾಶದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ.</p>.<p>ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>-ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಪದಾಂಕಿತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ</strong></p>.<p><strong>ಬದಲಾಗದ ನಡೆ</strong></p>.<p>1998, 1999 ಮತ್ತು 2004ರ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಕ್ರಮ, ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ<br>ಗಳಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು<br>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿವೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೂ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ತನ್ನ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನಡೆಸಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಿಐಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎಸಗಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು ‘ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ’ ಎನ್ನುವ ಆದೇಶಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>-ಕೆ.ಆರ್.ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಸದ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ</strong></p>.<p><strong>ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ</strong></p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಿನವೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸಲು ಆಯುಧ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಇದರ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಣೆಗಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕೇವಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೇನು ಎಂಬುದು ಈತನಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ವಿದಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇರಾಫೇರಿ ನಡೆದರೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>-ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜಗೋಪಾಲ್, 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಪದಾಂಕಿತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ</strong></p>