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Homenewskarnataka news

ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಪರ್ವ

ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ, ಕೆಇಎಯಿಂದ ‘ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ’ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:55 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:55 IST
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ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
– ಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ
ಗ್ರೂಪ್‌ ‘ಸಿ’ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
- ಎಚ್‌. ಪ್ರಸನ್ನ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೆಇಎ
Recruitmentgovernment jobKPSCKEA

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