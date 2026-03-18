ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಸಮಿತಿ ನೀಡುವ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿ.ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸದನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.

'ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ' ಎಂದರು.

'ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದೂಷಣೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೋಟಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 99ರಷ್ಟು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. 'ಸಿ' ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (ಸಂದರ್ಶನ) ಇದ್ದ 200 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ 50ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 25ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 8–9 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಸದಸ್ಯರು ಏಕೆ? ಇವರು ಹೆಗ್ಗಣಗಳಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರ್. ಅಶೋಕ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2027ರ ಮೇ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಳಿ ಮಸೂದೆ: 'ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ತಂದ ಮಸೂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಿಂದ ಆಯೋಗದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಾಲು ಕೈಬಿಡಲು ಒಪ್