<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ.ಹೋಟಾ ಸಮಿತಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು 2013ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋಟಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು 2013ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಆದೇಶಗಳನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶಿಫಾರಸಿನ ಬಳಿಕವೂ ಆಯೋಗ ಹಲವು ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವು ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹಗರಣಗಳ ಆರೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾದರೂ, ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ.</p>.<p>ಗ್ರೂಪ್ ‘ಎ’ ಮತ್ತು ‘ಬಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಸಿ’ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು 2019ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಆದೇಶವಾಗಿ ಏಳು ವರ್ಷವಾದರೂ ಇದರ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೂ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಗ್ರೂಪ್ ’ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವೂ ಕಾರಣ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗಲೇ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಕಡತವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಡತ ವಾಪಸ್ ಹೋದರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಆರು ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾಪೂರ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಾರಿಯಾದರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>50ರಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ: ಹೋಟಾ ಸಮಿತಿಯು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ‘ಈ ಸಂಬಂಧ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇದು ಜಾರಿಯಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಂದರ್ಶನ ವಿಷಯಗಳ ಗೋಪ್ಯತೆ ಪಾಲನೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಹೊರಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ಪಾಲನೆಯಂತೂ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರು, ಎಂಟು, ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು.</p>.<p>‘ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯದೆ ಇದ್ದರೆ, ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದರೆ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಒಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಳಮರ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೂ ಪದೇ ಪದೇ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವೇ ಕಾರಣ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೇ ಕಾರಣ' ಎಂಬುದು ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p>ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಾದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ, ನ್ಯಾಯ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು, ಐಐಟಿ, ಐಐಎಂ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಹಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನೇಮಕವಾದರೆ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೊ, ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p> 