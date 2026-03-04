ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್‌ಎಟಿ ಇತಿಶ್ರೀ: ಕೊನೆಗೂ ಒಲಿದ ‘ಶಿಕ್ಷಕಿ’ ಹುದ್ದೆ

ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ *ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್‌ಎಟಿ ಇತಿಶ್ರೀ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:49 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:49 IST
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಂದೆಯ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ತಂದೆಗಿಂತ  ಪತಿಯ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಎಸ್‌ಇಟಿ ಆದೇಶ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ
– ಕೆ.ಪಿ.ರತ್ನಾ, ವಿವಾಹಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
