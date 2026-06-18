ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನೆ‍ಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ

ಕಾನೂನು ವಿ.ವಿ: ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ
ುಷ್ಮಾ ಸವಸುದ್ದಿ
ಸುಷ್ಮಾ ಸವಸುದ್ದಿ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:16 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:16 IST
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ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
– ರತ್ನಾ ಆರ್. ಭರಮಗೌಡರ್, ಕುಲಸಚಿವೆ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ), ಕಾನೂನು ವಿ.ವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಕಾನೂನು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಐದು ವರ್ಷ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.
– ರೋಹನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
DharwadKarnataka State Law University

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