ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮರೀಚಿಕೆ: ಶ್ರೀ

<p>ಕೂಡಲಸಂಗಮ: 'ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ತಂದಿದ್ದರು, ಇಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬಸವ ಧರ್ಮಪೀಠದ ಶರಣ ಲೋಕದ ಧ್ಯಾನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರ 893ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಮರೆತಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಸವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವ ಮಂಟಪದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಂದರ ಬದುಕು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಚನದಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾತೆ ತುಂಗಮ್ಮ, ಶಿವಶಂಕರ ಬಿ, ವಿನೋದ ತಳವಾರ, ಅಂಬರೇಶ ಎಲಿಗಾರ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ಬಸವ ಭಾರತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪೀಠದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಬಸವ ಪುತ್ಥಳಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವ ಮಂಟಪದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಪಿಸಿ, ವಚನ ಪಠಣ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-19-1326249881</p>