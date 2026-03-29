ಸಾಹಿತಿಗಳ ಒಡನಾಟ ಬರಹಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಕುಂವೀ–ಲೇಖಕ ಎಚ್‌.ಎಸ್‌.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.

ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರ, 'ಕುಂವೀ ಒಡನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯನ ಚೂರುಗಳು' ಕೃತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಕುಂವೀ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಣ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಚಿತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಚೂರುಗಳು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಕಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಅವರ 'ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಪಿನ್ ರಹಸ್ಯ' ಮತ್ತು ರವಿರಾಜ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅವರ 'ಅನಾಮಧೇಯ ಕರೆ' ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಲೇಖಕ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವಾಲದಕೆರೆ, 'ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು-ವಿಷಯಗಳು ಪೋಣಿಸಿದ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೋದರೂ ಇಡೀ ಹಾರವೇ ಕಳಚಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ' ಎಂದರು.

'ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಬಕ್ಷಿಯ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಪಿನ್ ರಹಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಓದುಗರನ್ನೂ ಇದು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ಕರೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ರವಿರಾಜ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, 'ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುವ ಲೋಕಚರಿತ್ರೆ. ಲೇಖಕ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ರೂಪ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಈ ಮೂರೂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.