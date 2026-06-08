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Homenewskarnataka news

ಅನೆಕ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ

ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಅತಿಥಿಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಅನೆಕ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ
ಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಅನೆಕ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಅನೆಕ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್
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