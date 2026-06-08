<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪುರಾತತ್ವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಕುಮಾರ ಕೃಪ’ ಅತಿಥಿಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ (ಅನೆಕ್ಸ್) ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ‘ಗೃಹ ಕಚೇರಿ’ಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ಕುಮಾರ ಕೃಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ (ಡಿಪಿಎಆರ್) ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಪಿಎಆರ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ನೀಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಪಿಎಆರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಅತಿಥಿಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ 1856ರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು 1960ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 12 ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್–19ರ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 28 ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆತಿಥ್ಯ (ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ) ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ದಕ್ಷಿಣ) ಅವರಿಗೆ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನವೇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ‘ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ನವೀಕರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಡಿಪಿಎಆರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ದಿನವೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ‘ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು, ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡವು ಪುರಾತತ್ವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಡಿಪಿಎಆರ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆತಿಥ್ಯ (ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ಒಳಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಗಾರೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ತೆಗೆದು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<h2>ರಾಜ್ಯ ಆತಿಥ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅತಂತ್ರ </h2><p>ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಅತಿಥಿಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆತಿಥ್ಯ (ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ. ಈ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಮಂದಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅತಿಥಿಗೃಹದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗೆ (ಸೆಲ್ಲರ್) ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ವಿಧಾನಸೌಧ ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಲೋಕಭವನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಪೂರೈಸುವ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈಗ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>