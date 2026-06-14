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Homenewskarnataka news

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದೊರೆ: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ

3 ಎಕರೆ ಇದ್ದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ₹1,400 ಕೋಟಿ ಹೇಗಾಯ್ತು?: ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 12:12 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 12:17 IST
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