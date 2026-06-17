ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿ; ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಫೋಟೊ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಕೃತ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಿಡದೇ ಇರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ’ಎಂದು ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 100 ಎಕರೆ ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸಲಿ. ನಾನು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 40 ಎಕರೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ 36–37 ಎಕರೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಜಮೀನು ಇರುವುದು’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜಮೀನು ಲಪಟಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p><p>‘ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹೌದು, ಆದರೆ ರೈತರ ವಿರೋಧದ ಕಾರಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರೈತರ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p><strong>ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ</strong>: ‘ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತದ್ದರೂ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳಿವೆ. ಅವ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭಿನ್ನಮತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಮತಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೀಳಬಹುದೇ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ‘ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>