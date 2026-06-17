ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿ; ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ

100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ಅವರ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಚಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 7:02 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 7:02 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HD KumaraswamybidadiLayoutland deal
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT