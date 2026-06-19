<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರೈತರ ಜೊತೆಯೂ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದುದು ಸತ್ಯ. ಆ ವೇಳೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ.</p><p>ಅವರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದು ನನ್ನ ಕೂಸು ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.</p><p>ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಕೂಸು ಎಂದರು. ಆದರೆ, ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಯಾರೋ.</p><p>ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ನಾನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣ) ಇರುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ನನಗೆ ರಾಜ್ಯವೇ ಶಾಶ್ವತ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗೇನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>