ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಿಷ್ಠೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿಯೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದೆ: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 5:14 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 5:14 IST
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