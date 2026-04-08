‘ಹಿಂದಿ: ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿ ಇದೆ’

ಕುಂದಾಪುರ: 'ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿ ಓದುವವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿಯ ನಮ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 84 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 290 ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಾತನಾಡುವ 25 ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಯ ಜತೆಗೆ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಲಿ–ಕಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಯಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲು ಸಹ ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಾಲ್ಕು ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 7.50 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ, 1.62 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನ ಕಂಡ 3,200 ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಕುವೆಂಪು ಓದಿದಂತಹ ಪರಂಪರೆಯುಳ್ಳ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 31 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 1965ರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು ನಾನು. ಶಿಳ್ಳೆಯಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡೆ, ಮದ್ದಳೆ ಜತೆಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶಿಳ್ಳೆಯೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಕಲೆಗೆ ಕಲಾವಿದನೇ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>