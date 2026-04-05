ಲಚ್ಯಾಣ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಚ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17307 ಮೈಸೂರು – ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏ.11ರವರೆಗೆ ಲಚ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆಗಮನ / ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ: 7.23 / 07.24.</p><p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16535 ಮೈಸೂರು – ಪಂಢರಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏ.11ರವರೆಗೆ ಲಚ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಗಮನ / ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ: 8.29 /8.30. </p><p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16536 ಪಂಢರಾಪುರ – ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏ.6ರಿಂದ ಏ.12ರವರೆಗೆ ಲಚ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಮನ / ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ: 4.19 / 4.20.</p><p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17308 ಬಾಗಲಕೋಟೆ – ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏ.6ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಲಚ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಆಗಮನ / ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ: 5.29 / 5.30.</p>