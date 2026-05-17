ಲಕ್ಕುಂಡಿ: ವಾರದಲ್ಲಿ 1,500 ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷ ಸಂಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಮೇ 2026, 16:28 IST
ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಲಾಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿರುವ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳ ವಾಪಸ್‌ಗೆ ಕ್ರಮ
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊ ಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಕುಂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್‌ ತರಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಕುಂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್‌ ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 
