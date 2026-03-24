ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಹೇಳಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ 'ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, 2025ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ₹ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಕಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಜರಿದರು. ಮಾತಿನ ಚಪಲದಿಂದ ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ದೂರಿದರು. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಕ್ರೀಡೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿರಿಮೆ ಬದಲಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪದ್ಮಾವತಿ, ಬಾಲವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡಿವೇಶ ಗಿರೆಪ್ಪಾ ಇಟಗಿ, ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಮ್ಲಾ ಇಕ್ಬಾಲ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಬಾಲಭವನ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಶ್ಚಲ್ ಎಚ್. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ತಲಾ ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು), ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 23 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ (ತಲಾ ₹25 ಸಾವಿರ ನಗದು) 'ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಂಟು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ 'ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬಹುಮಾನ ₹ 20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 50 ಸಾವಿರದವರೆಗಿನ ನಗದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

23 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 23 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 'ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಬಿಕಾ ಸಿ. ಸುವರ್ಣ ಅಮರನಾಥನ್ ಕೋಲಾರದ ರತ್ನಮ್ಮ ಎ.ವಿ. ತುಮಕೂರಿನ ವಸಂತಾ ಮುರಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಅಮೃತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜೋಶಿ ಹಾವೇರಿಯ ಉಮಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಂಡ್ಯದ ರತ್ನಮ್ಮ ವೈ.ಎಚ್. ಬಿ.ಎಸ್. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಕುಸುಮವತಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಚ್. ಶಾಂತಾ ಆನಂದ್ ಧಾರವಾಡದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ ಗೀತಾ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆ.ಎಂ. ರೋಹಿಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಎಚ್. ಸುಮಿತ್ರಾ ಉಡುಪಿಯ ವಾಸಂತಿ ಜಿ. ವಿಜಯನಗರದ ಅನುರಾಧ ವಿ. ಚನ್ನನಗೌಡ ಕೊಪ್ಪಳದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದ