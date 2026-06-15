2026ರ ಜೂನ್‌ 15: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

<p>ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1993ರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಬಳಿಕ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ.<p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್–ಜಪಾನ್ ‘ಎಫ್’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯ 2– 2 ಗೋಲು ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p><p>ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ದಾಖಲಾದದ್ದು 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ವಿರ್ಜಿಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿಜ್ ಆ ಗೋಲನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಆಟಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಏಳು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ.</p>.FIFA WC: ಜಪಾನ್–ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಮಣಿಸಿದ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್.<p>ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪ್ಲೇಟೊ ‘ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ‘ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅರಸ’ನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ಲೇಟೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಳುವವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಬಾರದು.</p>.ಸಂಗತ: ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?.<p>ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಂಕರಹಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪೂರ್ಣ, ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಅಂತ್ಯ: ಟ್ರಂಪ್.<p>‘ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ’ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಜಟಾಪಟಿ.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಭಾನುವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ.</p>.ಬೈರೂತ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ.<p>ನ್ಯೂಸ್ಕ್ಲಿಕ್ ಸುದ್ದಿಮಾಧ್ಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು) ಈ ಸುದ್ದಿಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿಮಾಧ್ಯಮವು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.ಸಂಪಾದಕೀಯ:ನ್ಯೂಸ್ಕ್ಲಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ; ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ.<p><strong>ಮುಂಗಾರಿನ ವರ್ತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಡುವ ನತದೃಷ್ಟರ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳೂ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳೂ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿ–ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಹುತೇಕ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</strong></p>.ಸಿಡಿಲು: ಪ್ರಹಾರ, ವರ, ಎಚ್ಚರ – ಡಾ. ಮುರಳೀಧರ ಕಿರಣಕೆರೆ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.<p><strong>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯ, ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಟ ಎನ್ನುವುದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</strong></p>.ಮಹಿಳಾ ಮತ | ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ: ಇದು ಬರೀ ಆಟವಲ್ಲ.<p>ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ‘ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ’ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಪರ್ವವೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ</p>.ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಪರ್ವ: KPSC, KEAಯಿಂದ ‘ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ’ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>