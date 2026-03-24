ಶಾಲಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಮಿತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ, ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಶೇಷ ಸದನ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.

2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ, ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

'ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ 64 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಶಾಲೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಕೈಬಿಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 16ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು.